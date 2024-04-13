縣域充換電設施補短板試點來了

超級充換電綜合能源站助力節能減排（圖源：新華社） 中評社北京4月13日電／據新華社報導，為加快補齊農村地區公共充換電基礎設施短板，進一步釋放新能源汽車消費潛力，2024年至2026年，財政部、工業和信息化部、交通運輸部將開展縣域充換電設施補短板試點工作。



記者12日從財政部瞭解到，三部門日前發布通知，明確了上述安排。



通知明確，2024年至2026年，按照“規劃先行、場景牽引、科學有序、因地制宜”的原則，開展“百縣千站萬樁”試點工程，加強重點村鎮新能源汽車充換電設施規劃建設。中央財政將安排獎勵資金支持試點縣開展試點工作。省級層面要充分發揮統籌協調作用，把具體工作落實落細。地方各級有關部門要在土地、電價、服務費等方面積極出台相關政策，形成政策合力，有效補齊農村地區公共充換電基礎設施短板，力爭實現充換電基礎設施“鄉鄉全覆蓋”。



根據通知，試點內容和目標為：提升農村地區公共充換電基礎設施服務保障能力；激發試點縣及周邊地區新能源汽車消費潛力；積極培育新技術新模式在農村地區的推廣應用；優化完善充換電設施支持管理政策體系。



中央財政對經三部門同意備案且完成任務目標的試點縣給予獎勵資金支持，每個試點縣示範期為3年。獎勵標準根據每年度試點縣充換電設施功率利用率達標情況設置，共分為三個檔次。示範期內，每年均達到最高目標的試點縣最多可獲得4500萬元。



試點結束後，三部門將對超額完成目標，且對周邊地區有明顯示範帶動效應的縣，按照獎勵標準的10%給予超額獎勵。



（來源：新華網）