中國和蘇里南如何打造“南南合作的典範”

中評社北京4月13日電／據新華網報導，蘇里南總統昌德利卡佩爾薩德·單多吉是中蘇兩國政黨友好交往的親歷者。多年前一次來華培訓經歷，為他打開了觀察中國治國理政經驗的窗口。“我第一次接觸到了中國特色社會主義的先進理念。”他在接受新華社專訪時回憶。



在中國同蘇里南建立戰略合作夥伴關係5周年之際，單多吉總統對中國進行國事訪問。4月12日，習近平主席在人民大會堂同單多吉總統舉行會談。兩國元首在形容兩國關係時強調了同一個關鍵詞——“南南合作的典範”。



這一“典範”體現在兩國關係的方方面面，而兩國人民的體會最為真切。



“走進蘇里南人民的心里”



蘇里南是第一批同中國簽署共建“一帶一路”合作規劃的加勒比國家之一。



距離首都帕拉馬里博約一個半小時車程的薩拉馬卡區，眼下正是柚子豐收季。在農戶阿什溫·杜基家的果園里，樹枝低垂，碩果累累，杜基和弟弟帶著工人們忙碌采摘。以往，這家人連買農具都要向親朋好友借錢。能過上好日子，離不開中國農業技術專家的支持。



2022年，中國援蘇里南農業技術合作中心技術援助項目啟動，計劃舉辦10期培訓班、共培訓300人以上。單多吉總統專程出席啟動儀式。在他看來，中國先進技術培育了高產量、高質量的農產品，能與中國展開農業合作對蘇里南至關重要。



24歲的杜基就住在合作中心附近，很快和中國專家成為朋友。中國專家幾乎每天都會去杜基家的田地，在種苗培育、肥料使用等各個環節對他進行指導。他開始種植辣椒、茄子、西瓜等作物，不僅能在本地市場銷售，還出口到鄰國。他告訴記者，得益於中國專家帶來的先進技術和優質種苗，他家種植作物的產量翻了一番，年收入增加了一倍。

