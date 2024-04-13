金融支持實體經濟效果顯現

（圖源：經濟日報） 中評社北京4月13日電／據經濟日報報導，4月12日，中國人民銀行公布的最新金融統計數據顯示，今年一季度，社會融資規模累計新增12.93萬億元，人民幣貸款累計新增9.46萬億元，均處於歷史同期較高水平。



與此同時，貸款利率保持在歷史低位水平。3月份，新發企業貸款加權平均利率為3.75%，比上月低1個基點，比上年同期低22個基點；新發個人住房貸款利率為3.71%，比上月低15個基點，比上年同期低46個基點，均處於歷史低位。



專家表示，一季度經濟數據總體好於預期，物價溫和回升，信貸支持效果正逐步顯現。去年下半年以來，央行注重引導金融機構加強信貸均衡投放，避免資金沉澱空轉，為可持續支持實體經濟留有後勁。



數據顯示，截至3月末，廣義貨幣（M＿2）餘額304.80萬億元，同比增長8.3%，同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。



“3月末M＿2餘額同比增長8.3%，增速小幅回落但仍與疫情前水平相當。”光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華說，隨著國內經濟持續回升向好，M＿2從疫情期間高增長狀態適度回落，是合理和正常的。這反映出銀行資產擴張、創造貨幣的行為在向著更加穩健、均衡、可持續的軌道靠攏，也與經濟回升向好背景下資金周轉循環趨於活化、沉澱空轉有所緩解有關。



民生銀行首席經濟學家溫彬認為，巨額的存量資源掌握在企業和居民手上，為促進投資、消費和整個宏觀經濟恢復向好奠定了基礎。隨著經濟恢復加快、結構轉型升級、新動能進一步培育，存量金融資源的使用效率會顯著提升，有利於穩增長和防風險的平衡。



信貸資金價格和流向也有不少亮點。記者從央行瞭解到，一季度企業貸款加權平均利率已降至3.7%左右，比去年同期進一步下行；考慮到從緊配置的一些領域利率相對較高，實際上重點領域和薄弱環節的貸款利率下行更多。從部分主要大行數據看，製造業中長期貸款、普惠小微貸款、綠色貸款同比增速大體保持在20%至30%，均快於全部貸款增速，金融資源對做好“五篇大文章”、促進加快發展新質生產力的支持正在加速見效。

