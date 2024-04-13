“監考易”連續兩日未能登入　今起停用

中評社北京4月13日電／據大公報報導，考試及評核局早前宣布今屆中學文憑試（DSE）全面使用第二代公開考試支援系統（PESS2），惟連續兩日出現“報到易”及“監考易”無法順利登入情況。考評局於昨日晚間見傳媒，指暫時發現問題源於“監考易”，今（13日）起停用“監考易”，改為傳統紙筆方式簽到；考生可繼續使用“報到易”不受影響。有資訊科技專家估計程式設計可能有問題，導致系統負載太多時無法運作。



考生：影響心情 憂影響成績



PESS2系統在昨日英文科及11日中文科考試時，均有監考員和考生出現“監考易”或“報到易”無法登入情況。廠商會中學昨早再度因為“監考易”程式發生故障，監考員需在開考15分鐘後才以人手為考生點名。考生關同學表示，系統故障會影響部分考生的心情，繼而影響他們的考試成績。另一考生李同學認為，連續兩天都改為人手簽到亦無礙考試，反映使用系統簽到並非必要。



考評局秘書長魏向東昨日晚見傳媒時表示，將從今（13日）起暫停使用“監考易”程式，改為以人手及紙本完成簽到及點答等工作，直至完成調查，並在確認程式穩妥後，再作另行通知。



考評局表示，將安排考生繼續使用“報到易”報導，並強調監考員有經驗以人手及紙本處理考生出席紀錄，不會影響考試運作與考生應考。



至於PESS2系統，魏向東表示，考評局去年已試運行系統，運作順暢；在4月9日、10日的考試中均能正常使用，在11日開展的中文科考試中，約8成考生可正常使用“報到易”簽到，但監考員開啟“監考易”時，因大量數據堵塞無法登陸；此後監考員改用人手核對考生身份，考試如常進行及完成，並未有考生受到影響。



改人手點名 考生續用“報到易”



魏向東指，昨日英文科考試中，有200個考場成功使用系統完成所有程序，但考試第二節時因“監考易”出現異常，僅有100間學校正常使用，其餘考場則需人手點名。魏向東就事件帶來的不便表示抱歉，強調考試一定會順利進行，各方不用擔心。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，程式又出現問題，可能不是荷載量的問題，而是程式設計出現問題。伺服器容量有限，譬如預計了一萬，於是有一萬名學生進入伺服器，但當他們完成報到後又不離開，接著有其他學生進入，於是越來越多人，有機會連監考員也不能進入或者基本上整個系統，已因負載太多而無法運作。



“小紅書”驚現考卷？ 考評局：無證據



據傳媒報導，內地試場疑有考生在試場內拍攝考卷，並上載“小紅書”。魏向東稱，已有同事跟進，暫無證據顯示試題外洩，呼籲市民不用擔心，並強烈譴責個別別有用心人士炒作事件。魏向東又指，內地試場有比香港更嚴格程序，譴責不負責任謠言，不排除進一步追究。