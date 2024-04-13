中評社北京4月13日電／據大公報報導，有資深英文教師表示，中學文憑試（DSE）英國語文科2024年試題較去年相比，卷一B2難度有所增加，主要涉及生詞、俗語，答題需聯繫數段文章內容，需要較多時間應答；卷二難度有所降低，其中乙部首次提供四選一題作答，相信最多考生選擇討論香港出生率降低問題。



來自張祝珊英文中學的英文科老師孫錫欣（見圖）表示，今屆英文試卷卷一甲部有2篇閱讀，認為考生有機會不理解“banyan（榕樹）”一詞，但應該可以根據上下文判斷出是一類樹木；她又指，甲部的長題目佔比有所下降，認為題型不算太深。



至於乙部B2部分，《Bad Science》討論了偽科學對社會的影響，孫錫欣表示，該篇題目難度較高，當中涉及較多科學、醫學方面的生詞和俗語，即使理科班學生也認為有難度，答題時間不夠，相信對選修文科的學生難度會有所增加。“英文叻的同學可能會不夠時間做題，如果英文比較薄弱的同學可能會看不懂文章。”



此外，B2的部分題目也需要考生花費較多時間應對，孫錫欣以第51題為例，表示學生需閱讀6段文本，再從中找到6個重點並加以例子證明，相信學生需要花費一定時間作答，亦有機會答錯。



B1則討論香港小販的政策和變化，孫錫欣認為，篇章的生詞不算多，句式也相對淺白，相信考生可以讀懂文章。由於B1較淺，故考生若全部回答正確也只可以獲得第四級成績。