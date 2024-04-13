中評社北京4月13日電／據大公報報導，中學文憑試（DSE）英國語文科昨日開考，有考生指難度頗高，認為卷一閱讀題B2部分生詞多，做題時間緊張；亦有考生認為雖有難度，但相信能考到第5級水平。



今屆英國語文科卷一甲部設兩篇文章，題材關乎本港榕樹，其中第一篇敘述政府鋸除本港4棵榕樹的立場，第二篇則講述了榕樹的特性、生長情況等。乙部B1共設兩篇文章，討論香港小販的政策和變化；B2部分則衹有一篇文章，節選自英國醫生Ben Goldacre的《Bad Science》一書文章，討論有關另類療法，講述偽科學對現今社會的影響。



卷一談鋸除榕樹 卷二寫投訴信



卷二為寫作卷，其中必答的甲部要求考生就酒店住宿不滿意情況，向經理撰寫一封約200字的電郵。乙部以往大多是八選一題作答，今年則首次只提供四選一。



於張祝珊英文中學試點應考的考生嚴同學認為整體題目偏難，今日他選擇B2作答，文章Bad Science講述偽科學有關內容，認為難度較高；嚴同學認為自己大約能考到第五級成績。



同一考點應考的王同學表示，自己同樣選擇卷一乙部的B2作答，認為B2部分有考題涉及表格，需閱讀多個段落才能作答，比較耗費時間。



蔡同學表示，自己選擇B2部分作答，認為整體難度中等，但其中的長問答會有一定難度。至於寫作部分，蔡同學認為今年甲部較為新穎，不同於往年介紹類的文章，今年則需要寫投訴信。蔡同學表示，自己之前有準備，相信應對良好；至於寫作乙部，蔡同學表示，如果平時注意積累社會類的知識和素材，相信可以做到。