獲獎者：大灣區為港青提供廣闊機遇

中評社北京4月13日電／據大公報報導，2024年4月12日，外交部駐港公署舉辦第二屆“我的香港故事”英文短視頻大賽頒獎典禮。潘雲東副特派員致詞並為獲獎者頒獎。他在致詞中充分肯定參賽者所展現的獨特才華和新穎創意，勉勵大家不斷努力，講好國家故事和香港故事，弘揚愛國主義精神，做中華優秀文化“走出去”代言人。



潘雲東：展現創意說好香港故事



潘雲東表示，公署舉辦這場大賽，旨在為香港發揮國際傳播優勢、講好“一國兩制”成功故事搭建平台，為國際社會瞭解香港的無限魅力提供窗口。潘雲東充分肯定參賽者所展現的獨特才華和新穎創意，希望大家不斷努力，以小見大講好國家故事和香港故事，勉勵大家弘揚愛國主義精神，做中華優秀文化“走出去”代言人；發揮自強不息精神，做“一國兩制”成功實踐的宣傳員；發揚開拓創新精神，做國際傳播領域與時俱進的弄潮兒。外交公署將為香港同胞對外宣介香港、唱響“一國兩制”成功實踐鋪路搭橋，為大家以多種方式參加到建設非凡香港、支持有中國特色的大國外交事業提供有力支撐。



冠、亞、季軍代表在儀式上分享了心得體會。冠軍代表、油麻地街坊會學校校長黃穎詩表示，學生們在短片中向大家分享了香港這個“東方之珠”的魅力，宣傳了“世界大同，和諧共榮”的理念。衷心感謝同學和老師同心合力完成創作。亞軍代表戴文敏表示，香港是夢想的發源地，為每一位充滿抱負的追夢者提供了豐富的發展機會及大展宏圖的平台，她呼籲大家攜手並進，讓香港成為一個更美好、更繁榮的地方。季軍代表莊慧琳、謝朗研介紹，他們的作品由兩個故事組成，分別講述了香港人面對困難時不屈不撓的真實寫照，以及大灣區為香港青年提供的廣闊機遇。



《巴士的報》社長盧永雄、總編李彤、無線電視新聞部總監黃淑明、《星島日報》總編湯錦標，以及參賽者及其親友、媒體記者等共70餘人出席活動。比賽特邀評審之一、《巴士的報》總編李彤對獲獎作品進行了點評並分享做好新媒體短視頻工作的經驗和體會。她表示，今次比賽不少作品內容豐富、創意非凡。參賽者們以不同題材展現心中的香港故事，讓大家看到了多元、融合、充滿活力的香港。



第二屆“我的香港故事”英文短片比賽歷時5個月，在香港引發正面回響，共收到投稿作品近100份。香港各界人士積極參與，既有本地學生、教師、醫護人員，也有在港經商從事的內地人士，還有以香港為第二故鄉的外籍居民和留學生，以及知名學校和熱心組織。獲獎作品內容豐富，涵蓋經濟、科技、教育、文化、旅遊等各領域，表達了愛港愛國的拳拳之心，體現了“一國兩制”下香港的非凡成就，引發網上網下強烈共鳴。