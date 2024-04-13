新聞界要深入解讀香港機遇和擔當

中評社北京4月13日電／據大公報報導，香港新聞工作者聯會（新聞聯）昨日舉行全國兩會精神分享會，全國人大常委會委員李慧琼、全國政協常委唐英年，港區全國人大代表陳勇、冼漢迪和林至穎，全國政協委員譚岳衡，以及新聞聯主席、全國政協委員李大宏和新聞聯常務理事、全國政協委員曾瀞漪，向會員分享全國兩會的重要內容，探討在國家加快發展新質生產力過程中的香港擔當與機遇。



是次分享會結合嘉賓宣講與聽眾問答模式舉行，涉及廣泛議題，包括全國人大常委會的運作、香港打造新質傳播力、發揮全球供應鏈優勢、中國經濟增長、深化海峽兩岸融合等。與會者在問答環節積極向主講嘉賓提問，深入交流討論，氣氛熱烈。與會講者特別強調了兩會最火關鍵詞“新質生產力”，希望香港發揮優勢，做好人才創新、產業創新和機制創新，推動香港更好融入國家發展大局，同時為發展新質生產力作出貢獻。＼大公報記者 吳俊宏



李慧琼：說好香港故事 說好人大故事



全國人大常委會委員李慧琼分享參會感受時表示，她留意到香港市民不太掌握人大常委會的運作，因此希望讓大家更瞭解國家體系、兩會運作以及全國人大制度。她介紹，人大常委會每兩個月開一次會，並在人代會閉會期間行使人大的職權，是國家最高權力機關。



全國人大還積極開展議會外交工作，李慧琼希望香港各界可以多發揮民間外交工作，說好香港故事，說好人大制度故事，也希望香港市民繼續關注國家立法進程，並到全國人大網上多提意見、建議。



唐英年：大灣區是創科發展最佳平台



全國政協常委、西九文化區管理局董事局主席唐英年分享了政協工作和兩會體會，以及香港怎樣發揮獨特的優勢。他特別提到了創新科技發展。創科分四個階段，屬於同一個生態鏈，即基礎研究、應用研究、量化生產及專業服務。

