美稱“核保護”日本的歷史諷刺

美國B－52H戰略轟炸機前往東北亞與日本航空自衛隊進行演習，這是美國提供核保護傘的具體體現之一。（圖源：澎湃新聞） 中評社北京4月13日電／據大公報報導，陷入“黑金”醜聞的日本首相岸田文雄對美進行國事訪問，被《金融時報》評價為美日同盟60多年來最大規模的升級。美日同盟“最大規模的升級”，是危險的反華遊戲。



美日同盟在搞地緣政治對抗，“最大規模的升級”的美日同盟會讓地緣政治對抗加劇。日本基於歷史原罪和現實焦慮，成為美國對華極端競爭博弈中的重要棋子。訪美前岸田接受美國媒體採訪時多次將矛頭指向中國，不僅為這次高規格訪美定下了反華基調，也凸顯美日兩國在反華目標上的戰略一致。



正因為如此，美國給予岸田高規格外交待遇，給足岸田文雄面子，總統拜登也強調美日同盟“牢不可破”，讓深陷在“黑金”醜聞中的岸田文雄有了應對內政麻煩的底氣。4月10日，拜登和岸田文雄雙邊會晤，防務合作是兩國領導人討論的重要內容，美日防務合作達成近70項協議。主要內容包括：



一是升級美日軍事同盟關係。更新《美日安保條約》，如強化駐日美軍司令部的指揮協調能力，使日本自衛隊與駐日美軍更好地協調合作。通過強化兩國間的作戰規劃和軍事演習，為了應對釣魚島和台海可能發生的所謂“危機”。二是舉行美日菲三邊峰會，這也是三方首次舉行此類峰會。三是探討讓日本非正式列入AUKUS。四是美日升級國防通信網絡，並加強日本的“防區外打擊”能力，包括讓日本獲得“戰斧”對地攻擊導彈、支持日本的艦艇改造和訓練計劃、與日本聯合開發“滑翔段攔截彈”，以應對中國在“區域性高超音速武器威脅”云云。



日本從未脫離美國股掌



這構成了美日同盟“最大規模的升級”的基礎，也充斥著處處針對中國的對抗色彩。何況，岸田政府已將中國作為“前所未有的戰略挑戰”並公開列入日本政府的文件中。加上之前日本政府一再將所謂“周邊有事”嵌入美日安保機制中。不僅意在將釣魚島和台灣納入日本勢力範圍，而且借助美國力量威逼中國，擺出一副不惜在釣魚島和台海和中國開戰的態勢。



在美國全球對華遏制戰略下，美國希望日本成為美國在印太區域的反華急先鋒。事實上，在地緣政治反華、經濟遏華、軍事抗華方面，日本一直無法脫離美國的股掌。但是，美日同盟通過反華彰顯“最大規模的升級”，帶來的是更大範圍的風險。

