三方合力發展“虛擬資產銀行”

香港金融業開市 期待龍年“龍翔九天”（圖源：新華社） 中評社北京4月13日電／據大公報報導，新興科技整合應用所引發的“破壞性創新”，促成金融科技快速發展，當中的虛擬資產亦成未來金融板塊的重要一環。在香港，政府已定出建立全球虛擬資產中心的目標，也推出一系列的監管規則，有序構建一個虛擬資產生態圈，而虛擬資產更是銀行不可迴避的市場，但卻出現開戶難、業務和功能局限等痛點。筆者建議，政府可從經營、監管和Web3，三方合推“虛擬資產銀行”，提升金融服務的質與量，營造便利投資的市場環境。



提供更多創新虛擬金融產品



金融科技是市場發展的大趨勢，基本上是應用Web3、AI、區塊鏈、雲端運算和大數據等創新性虛擬技術，降低傳統實體金融服務所需的成本、時間和流程，從而形成“新經濟”。由於香港的銀行體系成熟、銀行業務基礎穩固，監管機構亦對銀行參與虛擬資產相關業務抱持開放包容的態度，各界一直認定虛擬銀行會為香港的金融服務業和國際金融中心地位帶來新變革新動能，部分虛擬銀行在開辦初期也曾樂觀預期回本期僅約3－5年；可惜，全部8間已開設的虛擬銀行至今仍在“燒錢”虧蝕，連帶令金融科技和虛擬資產市場的金融支援力度不足，整體發展受到影響。



至於虛擬銀行在市場碰壁，筆者認為當中的主要痛點是沒有獨特業務範圍和金融創新產品不足，令市場規模打不開，更幾近同質化的價格競爭，嚴重侵蝕經營利潤；加上因要防詐騙防“洗錢”而開戶難，令客戶規模打不開。此外，部分傳統銀行擔憂可能會流失客戶和外洩數據私隱，缺乏向虛擬銀行等第三方機構充分開放和交換電子信息的動力。



要全面提振虛擬銀行服務，筆者建議可從三個層面合力推動。在市場方面，除了基本的銀行交易服務，當局可與業界合作，充分考慮風險集中度和業務平衡問題，針對行業痛點建立“虛擬資產銀行”，進一步提供全面性的虛擬金融服務和設施，包括為個人客戶提供虛擬貨幣的買賣和兌換服務、為合資格虛擬資產服務商提供統一的虛擬資產清算結算和托管服務，降低中小型投資者的市場進入門檻；並且協助和鼓勵業界提供相關的保險、基金、資產管理等“中收業務”，提供更多創新的虛擬金融產品和服務，全面發展傳統與虛擬金融結合的生態圈。



當前，背靠內地和大灣區的區位優勢，以及全球性的資本流向變化和虛擬資產價值鏈重構，給香港的虛擬資產發展帶來新契機。香港要加強與其他大灣區城市的合作協調，共同打造跨區域、跨行業的金融科技生態圈，促進整個區域金融業的多元發展。

