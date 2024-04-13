（圖源：新華社） 中評社北京4月13日電／據中國教育報報導，又是一年畢業季。如今，到基層去、到祖國最需要的地方去，成為越來越多高校畢業生的就業首選。但不可否認的是，引導大學生在基層扎根仍存在一些需要疏通的堵點。近日，有媒體報導，不少大學生對基層就業不瞭解甚至存在誤解，認為去基層就業“沒面子”；對於那些願意下基層的學生，還面臨著能否融入基層環境、能否在基層順利發展等現實考題。衹有打通這些堵點，消除大學生基層就業的後顧之憂，才能真正引導他們“下得去”“留得住”“幹得好”。



近年來，高校畢業生赴基層就業的意願提升，與國家、地方一系列政策支持密不可分。尤其是大學生村官計劃、“三支一扶”“西部計劃”“特崗計劃”等項目的擴面增量，吸引了一大批優秀學子前往偏遠地區和欠發達地區就業。以2006年啟動實施的“特崗計劃”為例，已有超過100萬名大學畢業生通過“特崗計劃”投身基層，去往數萬所中西部農村中小學校執教，極大地緩解了中西部農村學校師資短缺的問題。與此同時，近年來城鄉社區服務的新需求不斷增長、縣域經濟發展向年輕人拋出橄欖枝，均為高校畢業生拓寬了基層就業的空間。



越來越多的高校畢業生願意到基層去，是大學生就業心態更理性的體現。他們不再盲目追求進入大城市、大公司，而願意把目光放長遠，趁年輕到基層鍛煉自己，探索更多元化的職業道路。同時，社會觀念也在發生轉變。以往，名校博士生、碩士生去基層就業，往往會引發“高素質人才是否大材小用”的討論。如今，人們越來越認識到基層工作的價值和意義，逐漸形成一種共識：基層是大學生增長本領、實現人生理想的一方沃土。



然而，在這樣的總體趨勢下，引導大學生扎根基層仍存在一些堵點和新問題。進一步轉變“基層就業沒面子”的觀念，系統加強理想信念教育是一個重要的切入點。學校可通過新生入學教育、職業規劃課程、就業動員大會等，有計劃地引導學生樹立科學的就業觀，樹立遠大理想，把個人的“青春夢”融入“中國夢”，在廣闊的基層大地實現個人價值。要將選調生計劃、“特崗計劃”等政策宣傳到位，發揮身邊人的榜樣作用，邀請基層就業的優秀校友介紹經驗，為基層就業“祛魅”，消除基層就業的誤區、恐懼和刻板印象。在這個過程中，高校輔導員始終要做引導學生基層就業的引路人、貼心人，建立畢業生信息台賬，深入學生群體，加強思想引導，提供就業指導和心理支持。在學校形成鼓勵基層就業的氛圍，才能保護學生服務基層、貢獻社會的熱情。

