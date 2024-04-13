新型“含金”理財產品潛在風險需注意！

（圖源：中國經濟網） 中評社北京4月13日電／據央視財經報導，金價持續上漲，多家金融機構也推出多款與黃金掛鈎的理財產品。



記者在相關網站查詢發現，近期，招銀理財、光大理財、興銀理財等機構紛紛推出“含金”理財產品。據瞭解，產品主要以“固收＋黃金”理財產品和掛鈎黃金標的的結構化理財產品為主。有銀行客服經理表示，受黃金上漲態勢影響，“含金”理財產品表現亮眼，吸引了不少投資者參與。



記者瞭解到，今年以來，不少機構的“含金”理財產品，年化收益率均超過3%到5%的業績比較基準區間，部分產品發行一周就完成募集。然而，黃金價格高居不下，也引發了部分投資者對這類產品的擔憂。



上海投資者 戰君屹：作為一個投資者，現在黃金已經處在屬於市場的高位，在這個時候配置黃金相關的固收理財產品，我認為可能風險會大於機遇。



業內人士表示，在購買“含金”理財產品時，應充分瞭解產品的特性和潛在風險。雖然黃金具有一定的避險功能，但金價的波動性也不容忽視。



國信期貨有色金屬行業分析師 顧馮達：近階段金、銀的爆火已經引發了一些市場的憂慮。這類產品在當前進一步買入，可能會面臨超額收益消失，出現低收益回報的情況。同時也建議大家階段性合理配置產品，做調倉以及止盈止損的風控。



（來源：央視財經）