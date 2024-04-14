中評現場：讓世界輕鬆起來 兩岸媒體讚衛華

採訪團隊觀看衛華集匹宣傳片（中評社 吳雨菲攝） 中評社長垣4月14日電（助理記者 吳雨菲）走進衛華集團的作業車間，耳畔傳來機器的轟鳴聲，工人們正忙碌地作業，呈現出一派繁忙而充滿活力的景象。這裡是工業力量匯聚的地方，也是未來國家機械發展夢想起航的港口。4月13日，兩岸媒體聯合採訪團一行來到衛華集團有限公司。這家大型企業始創於1988年，以起重機為主業，如今已發展成為擁有3個現代化生產製造基地、7個研發中心的行業巨擘。在起重裝備製造領域，衛華更是打造了門類齊全、品種豐富的起重產品序列，為國家的重點工程提供了堅實的保障。



衛華集團董事長李國強在接受採訪時強調，衛華的卓越成就得益於三個50%的支撐：擁有全行業50%以上人才的研發技術團隊，其中包括三位在站的院士和19批博士後工作站；擁有1400多項專利，其中發明專利超過150項，占整個行業的50%以上；歷年來參與制定的國際國內和行業標準占整個行業的50%以上。他進一步透露，公司每年將收入的4～6%投入到研發領域，這一堅持已持續數十年，使衛華在整個行業內贏得了首屈一指的科研成就。



在展示廳內，中評社助理記者注意到衛華集團獨創的電氣防搖擺技術模型。這項技術使得重物在起重機吊裝過程中能夠穩穩不動，大大提高了吊裝的精度和安全性。當吊裝火箭這樣需要極高精度的任務時，衛華的技術能夠確保火箭被精準地放置到指定位置，為祖國的航天事業貢獻力量。



“這次參觀讓我更加認同祖國的發展和強盛。”台灣著名自媒體人王裕慶對衛華集團的成就表示高度讚揚。他表示，看到河南在產業發展上的認真態度和區塊化的創新布局，讓他對祖國的未來充滿了期待。他相信，隨著祖國的建設和發展，越來越多的台灣青年人也將有機會參與到這一偉大進程中來。



據瞭解，2022年衛華集團實現銷售收入62.7億元，主導產品在國內市場占有率顯著，產品遠銷全球78個國家和地區。儘管受到疫情結束、醫療耗材帶量採購等因素影響，醫用衛材行業業務有所波動，但醫療器械與衛材產業作為大健康產業的重要組成部分，依然展現出強勁的發展勢頭。



與時代同呼吸，與祖國共命運。未來，衛華集團將繼續深耕裝備製造領域，推動現代農業與裝配式建築協同發展，致力於打造一個世界級品牌。衛華集團堅信，“讓世界輕鬆起來”的企業願景定能成為現實，為中華民族的偉大復興貢獻更多力量。



