中國圖書亮相2024年巴黎圖書節

中評社北京4月13日電／據新華網報導，2024年巴黎圖書節12日在法國巴黎開幕，為期三天。1150種中國圖書在圖書節展示展銷，其中法文版超過40%。



來自北京、河北、浙江、上海等地的59家中國出版社參加本屆巴黎圖書節，展銷圖書包括文學、中國傳統文化、童書等多個種類。許多參觀者在中國展區駐足翻閱，購買圖書。



中國出版單位在圖書節上重點展銷《習近平著作選讀》第一卷、第二卷，《習近平談治國理政》第一至四卷多語種版和“足跡”系列圖書等習近平總書記著作和有關學習讀物。12日上午書展對公眾開放伊始，已有前來參觀的法國學者訂購了《習近平新時代中國特色社會主義思想基本問題》法文版。



本屆圖書節中國出版代表團負責人介紹，本次參展旨在全面宣介習近平新時代中國特色社會主義思想，講好中國故事，傳播中華文化，並以中法建交60周年為契機，全面深化中法出版交流合作，促進中法文明交流互鑒。



圖書節期間，中法兩國出版社還將合作舉辦多場活動。喬葉、石一楓等八位中國知名作家來到書展現場，與法國作家開展交流。



巴黎圖書節原名巴黎圖書沙龍，創立於1981年，由法國出版協會主辦，是歐洲大型年度公眾文化活動之一。2023年圖書節吸引了超過10萬名參觀者。