中評現場：走進長垣文博場館尋城市發展之路

醫學博物館（中評社 吳雨菲攝） 中評社長垣4月14日電（助理記者 吳雨菲）博物館，作為城市的“文化客廳”，承載著厚重的歷史記憶與豐富的文化內涵。4月13日，兩岸媒體聯合採訪團的記者編輯們踏足長垣，深入醫學博物館和烹飪博物館，共同探尋中國醫學與烹飪的深厚歷史，揭開這座城市的神秘面紗。



中國醫學博物館——遇見醫學過去與未來



走進長垣醫學博物館，仿佛進入了一個醫學的時空隧道。數字示波器、自動蘇醒器、無創血壓計、血氧監視器等醫學器械，以及《生物醫學工程術語詞典》、《核醫學技師實用手册》等珍貴文獻，靜靜地陳列在館內。這些超過8000件的“老物件”們，用它們沉默的語言，向每一位參觀者訴說著中國醫學的輝煌歷程。



長垣縣位於河南省東北部，如今已成為我國醫療器械產業的重要聚集地。擁有1500餘家醫療器械生產、經營企業，數十萬人的銷售隊伍，產品覆蓋全國，低值醫用耗材銷量更是占據全國市場的顯著份額。正因如此，長垣被中國醫學裝備協會賦予了“中國醫療耗材之都”的美譽。



為了推動中國醫學的持續發展，醫療器械龍頭產業駝人集團斥巨資打造了國內首家全科醫學博物館和中國醫療器械博物館。這兩座博物館不僅涵蓋了醫學歷史館、中國麻醉博物館等多個主題展館，還完整記錄了醫學與醫療器械的發展歷程。它們成為了長垣乃至中國醫學界的重要文化地標。



“祝願醫學博物館在以後的發展之路上長風破浪永立鰲頭。”台灣民生好報的江文賓社長在參觀完後表示，駝人集團創始人王國勝先生的創業歷程令人敬佩，他憑借著堅定的信念和不懈的努力，將醫學產業做得風生水起，同時不忘回饋社會，展現出了深厚的感恩之心和博大的胸襟。



據悉，2022年，集團實現銷售收入62.7億元。主導產品麻醉包國內市場占有率48%，輸注泵國內市場占有率36%，產品覆蓋醫院終端20000餘家，遠銷全球78個國家和地區，在印度、肯尼亞、烏幹達等建有國際子公司。受疫情結束、醫療耗材帶量採購等因素影響，以駝人集團為代表的醫用衛材行業業務或多或少有所下降。然而醫療器械與衛材產業發展關係國計民生，是國家大健康產業的重要組成部分，依舊是社會經濟發展的朝陽產業。

