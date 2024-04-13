中國海上第一深油氣井投產

中評社北京4月13日電／中國海油13日宣佈，中國首口自主設計實施的超深大位移井——恩平21-4油田A1H井在珠江口盆地海域順利投產，測試日產原油超700噸。該井鑽井深度9508米，水平位移8689米，成為中國海上第一深井，同時創下中國鑽井水平長度紀錄，標誌著中國成功攻克萬米級大位移井的技術瓶頸，海上超遠超深鑽井技術跨入世界前列。



新華社報導，該超深井開發的恩平21-4油田位於深圳西南方約200公里的海域，平均水深約86米，屬於小型砂岩邊際油田。如果採用傳統模式開採，需新建海上生產平台或水下井口等設施，投入大且工期長。中國海油利用8公里外的恩平20-5無人平台，實施超深大位移井，可以高效開發邊際油田的油氣資源。



中國海油深圳分公司總工程師郭永賓說，依託現有平台設施，利用大位移井技術，在地下實現數公里外油藏的精確制導，突破了海洋邊際油田難以開發的壁壘，成功推動恩平21-4油田的開發。



中國海油深圳分公司深水工程技術中心總經理張偉國介紹，中國海油自主研發出環保油基鑽井液、連續循環系統等，在施工過程中通過智能隨鑽導向、井下參數實時採集、旋轉漂浮下套管等先進技術，讓鑽頭精準穿越3個地下斷層，帶動669根、總重564噸的高強度鋼制套管順利下入，建立起穩固的採油通道，作業能力達到世界先進水平。



郭永賓表示，大位移井是高效勘探開發海洋、山地等複雜地帶油氣資源的重要手段，此次恩平21-4油田超深大位移井刷新4項全國紀錄，形成5類13項技術成果，使用的材料、裝備國產化率達95%。依託該模式未來可實現在生產平台1萬米範圍內的油氣資源動用，顯著提高油氣田開發效益。