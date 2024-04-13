王文濤：中意工商界應共同反對保護主義

中評社北京4月13日電／中國商務部部長王文濤12日在意大利維羅納出席中國-意大利商業對話論壇時，呼籲中意工商界人士共同反對貿易保護主義，堅持開放合作，實現中歐綠色產業融合發展。



新華社報導，王文濤表示，當前全球經濟發展面臨諸多挑戰，特別是綠色低碳轉型正處在關鍵階段。歐委會近期採取了一系列針對中國電動汽車、太陽能電池板、渦輪風機等優質綠色產品的消極動作，一邊高舉綠色發展的大旗，一邊卻揮舞保護主義的大棒，是典型的自相矛盾和雙重標準，可以說這是一種“雙標主義”。歐委會這些做法既會阻礙全球綠色轉型，也會挫傷中歐投資合作信心，更會動搖雙邊經貿互信的基礎。希望中意企業家們發揮工商界力量，共同反對單邊主義、保護主義，堅持開放合作，抵制“脫鉤斷鏈”，實現融合發展，共同維護全球產供鏈穩定，讓綠色真正成為中歐經貿關係的底色。



本次中國-意大利商業對話論壇由中意企業家委員會主辦，王文濤與意大利副總理兼外長塔亞尼出席論壇開幕式並作主旨演講。中國駐意大利大使賈桂德、意大利駐華大使安博思、中意政府機構、中意企業家委員會理事會成員、兩國企業和商協會代表360餘人出席論壇。



王文濤說，本次論壇兩國企業參會熱情高漲，活動規模一擴再擴，充分體現出對彼此市場的重視和對深化合作的熱切期盼。希望兩國企業抓住機遇，繼續挖掘農食、醫藥、高端消費品、工業中間品等領域貿易潛能，用好跨境電商平台促成更多貿易機會；保持高端製造、設計研發、綠色低碳等新興領域投資合作勢頭；繼續發揮中意企業家委員會的平台作用，增進兩國工商界互信，促進雙邊貿易投資合作發展。



塔亞尼表示，意方期待與中方不斷加強溝通，推動經貿合作向前發展。中國市場對意大利企業來說是“巨大機遇”，意方也歡迎中國企業擴大對意投資，為意大利帶來更多就業，為意經濟增添更多競爭性與活力。期待進一步推動意特色農食產品與農業機械對華出口，加強兩國新能源和中小企業合作，增開威尼斯與中國城市直航。

