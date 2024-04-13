以美軍方已就伊朗可能發動的襲擊進行評估

中評社北京4月13日電／以色列國防軍發言人哈加里12日表示，以美兩國軍方就伊朗可能對以色列發動的報復性襲擊進行了局勢評估，以確保雙方緊密協調行動。



新華社報導，哈加里當晚在一份聲明中說，以軍總參謀長哈萊維已與美國中央司令部司令庫里拉對局勢進行了“聯合評估”，以確保雙方緊密協調行動。



哈加里說，過去6個多月，以色列一直處於“戰爭狀態”，以色列的防禦系統已做好準備應對各種威脅。他同時強調，以色列的防空系統“並非萬無一失”，以色列民眾“應對伊朗的潛在襲擊保持高度警惕”。



美國總統拜登12日在白宮對媒體表示，預計伊朗將“很快”對以色列發動襲擊。他拒絕透露更詳細信息，但表示想警告伊朗“不要”發動襲擊。



美國國防部發言人帕特里克·賴德11日在記者會上確認，美國中央司令部司令庫里拉正在以色列訪問。美國《紐約時報》11日援引一名不願透露姓名的美國官員的話報導，庫里拉訪以目的是與以方就伊朗對以色列“迫在眉睫”的報復性襲擊進行溝通協調。



伊拉克民兵武裝“伊斯蘭抵抗組織”12日發表聲明，警告美國和以色列不要對“抵抗軸心”發動攻擊，否則該組織將進行“直接回擊”。據媒體報導，“抵抗軸心”是指包括伊朗、敘利亞、黎巴嫩真主黨、巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）、伊拉克什葉派民兵武裝、也門胡塞武裝等在內的國家實體或武裝組織。



伊朗駐敘利亞大使館領事部門建築4月1日遭導彈襲擊，造成至少13人死亡。伊朗和敘利亞說襲擊由以色列發動，伊朗領導人堅稱要發起報復打擊。