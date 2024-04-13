美國南方司令部司令發表涉華謬論　中方駁斥

中評社北京4月13日電／據中國駐阿根廷使館：我們注意到美國南方司令部司令理查德森日前接受有關媒體採訪，再次針對內烏肯深空站及中阿經貿投資合作發表錯誤言論。美方有關言論違背事實、荒謬至極，缺乏對中阿兩國起碼的尊重，令人深感錯愕和憤怒，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。



關於內烏肯深空站，中阿雙方已多次闡明真相。作為中阿兩國空間技術合作設施，其不具備除民用外的任何特殊用途，運行模式公開透明。太空是人類的共同家園，不是爭奪霸權的角鬥場。美方一些人不能身體進入了21世紀，腦袋還停留在冷戰思維與零和博弈的舊時代。事實上，美國在海外約有800個軍事基地，在159個國家駐扎了17.3萬人的軍隊。國際社會對美方在軍事基地的有關活動深感擔憂，各國民眾有權瞭解美方公然在別國領土上建立軍事基地到底在從事什麼軍事活動？是不是嚴重破壞別國主權和安全？美方需要向國際社會作出明確解釋。美方不反躬自省，卻赤裸裸地搞雙重標準，蓄意誣蔑、抹黑、攻擊中阿深空探測合作，實質是將科技問題政治化、工具化、武器化，惡意剝奪中國與阿根廷利用科學技術謀求自身發展的權利、維護自身太空霸權。



中阿經貿合作建立在相互尊重、合作共贏的基礎上，符合雙方共同利益。“一帶一路”是開放包容的國際合作倡議，中方始終秉持自願參與、平等互利、公開透明的原則同有關國家開展相關合作，沒有任何一個合作夥伴認可所謂“債務陷阱”的說法。“一帶一路”合作倡議提出10年來，拉動近萬億美元投資規模，形成3000多個合作項目，為沿線國家創造了42萬個工作機會，讓沿線國家近4000萬人擺脫貧困。中阿在共建“一帶一路”框架下實施了一系列能源、電力、基建、通信等務實合作項目，為阿根廷產業升級、社會發展、創造就業、民生改善發揮了重要作用。



包括阿根廷在內的拉丁美洲和加勒比國家是獨立的主權國家，不是美國的後院。阿根廷政府和人民有智慧也有能力選擇符合自身利益的合作夥伴。中國將一如既往秉持相互尊重、平等互利、合作共贏、開放包容理念。在尊重彼此需求和利益基礎上，同阿根廷開展各領域務實合作，更好促進兩國發展振興和社會民生改善，持續為全球經濟增添韌性與活力。

