德國3名青少年涉策劃恐襲被捕　年僅十五六歲

中評社北京4月13日電／據央視新聞：德國北萊茵－威斯特法倫州（北威州）檢方當地時間12日說，3名青少年涉嫌策劃恐怖襲擊，已被警方逮捕。



被捕青少年為兩名女孩和一名男孩，年齡十五六歲，居住在北威州不同區域。他們在復活節假期期間被捕。



檢方在一份聲明中說，他們涉嫌策劃一起極端組織“伊斯蘭國”式的恐怖襲擊。聲明沒有說明策劃進展到哪一步，只說由於嫌疑人未成年和調查仍在進行，不便提供更多細節。



嫌疑人可能受到策劃實施謀殺、策劃危害國家的嚴重暴力行為等指控。



據德新社援引安全部門消息人士的話報導，幾名嫌疑人建立聊天群組，討論實施恐襲，不過沒有制定具體襲擊計劃。但是，他們談到將多特蒙德、杜塞爾多夫和科隆等地的教堂和警察局作為襲擊目標，考慮用刀和燃燒彈襲擊民眾和警察。



這名消息人士說，一名嫌疑人居住在北威州首府杜塞爾多夫，在她住處繳獲一把砍刀和一把匕首，但沒有發現製造燃燒裝置的證據。該嫌疑人的父親曾引起有關部門注意，他涉嫌為“伊斯蘭國”籌集捐款。



北威州是德國人口最多的州。據德國媒體報導，3月22日俄羅斯莫斯科音樂廳襲擊事件發生後，德安全部門認為德國遭遇“伊斯蘭國”恐怖分子襲擊的危險性“極高”。北威州內政部長赫伯特·羅伊爾說，北威州隨時可能成為“恐怖襲擊的靶子”。

