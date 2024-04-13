澳外交貿易部就中菲爭端發聲明　中國使館駁斥

中評社北京4月13日電／據中國駐澳大利亞大使館：駐澳大利亞使館發言人就當前仁愛礁局勢答記者問。



問：澳媒體近期炒作仁愛礁問題，澳外交貿易部還就當前中菲涉海爭端特別是仁愛礁局勢發表聲明，指責中方有關行動危及該地區的和平與安全，強調南海仲裁案所謂裁決是最終裁決，對各方均具有法律約束力。請問中方對此有何評論？



答：首先我想強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中方一直致力於同菲方通過對話協商管控仁愛礁現地局勢。造成仁愛礁當前局勢的原因清清楚楚，明明白白。一是菲方違背承諾，拒不拖走仁愛礁非法“坐灘”軍艦；二是矢口否認杜特爾特政府時期同中方達成的“君子協定”，在海上肆意侵權挑釁；三是隨意拋棄本屆政府同中方就仁愛礁問題達成的內部諒解，執意向仁愛礁非法“坐灘”軍艦運送建築材料，企圖大規模維修加固，以實現對仁愛礁的永久占領。中方敦促菲方切實尊重中國領土主權和海洋權益，立即停止採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的單方面舉動，盡快回到通過談判協商妥處分歧的正軌，與中方一道維護好雙邊關係大局和南海的和平穩定。



其次，南海仲裁案所謂裁決是非法無效的。菲律賓提起的南海仲裁案直接涉及領土主權和海洋劃界問題。領土問題不屬於《聯合國海洋法公約》調整的範圍。同時，中國政府已於2006年根據《公約》第298條規定，將海洋劃界等問題排除在任何國際司法或仲裁管轄之外。菲律賓單方面提起南海仲裁案違反《公約》規定。仲裁庭違反“國家同意”原則，越權管轄、枉法裁判，所作裁決是非法的、無效的，沒有任何拘束力。菲律賓依據上述裁決主張仁愛礁屬於菲律賓的專屬經濟區和大陸架，在法律上站不住腳。中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受該裁決影響。



第三，中國是國際海洋法治的堅定捍衛者和建設者。中國堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。中國始終堅持同直接有關當事國，在尊重歷史事實基礎上，根據國際法，通過談判協商和平解決南海有關爭議，維護南海和平穩定，促進地區繁榮發展。



第四，澳大利亞應正確理解並遵守包括《聯合國憲章》《聯合國海洋法公約》在內的國際法，切實尊重中國在南海的領土主權和海洋權益，共同推動中澳關係健康穩定發展。