柳金財：馬英九大陸行及習馬會彰顯多重意涵

中評社台北4月14日電（作者 柳金財）此次習馬會召開備受兩岸各界所關注，台灣社會主流觀點希望以對話替代對抗；肯定馬英九訪陸及習馬會召開，具有緩和敵意及追求和平之政治影響，對兩岸交流促進者、推動者、執行者及藍白政治聯盟與陸交流產生示範效應。習馬會順利舉行，印證大陸對台政策的主旋律仍是和平統一。具體而言，有幾個意涵：



一、突顯兩岸歷史、文化與認同連結。馬訪陸促進兩岸民眾情感凝聚及中華國族主義形塑。馬英九再度率台灣青年訪陸的文化溯源及尋根之旅 ，增進新一代台灣青年對中華文化、歷史的認識，以及更理性務實看待大陸崛起。



二、習馬會印證兩岸同屬中華民族及具同文同種淵源、歷史記憶，利於打造中華民族共同體意識及振興中華文化。從馬英九行程安排來看，充滿對中國歷史與文化尋根溯源。馬英九訪陸參觀新建“中國國家版本館西安分館”，看到《使琉球錄》強調，這是研究釣魚台主權歸屬必須閱讀資料，從古籍證明釣魚台不屬於琉球。馬造訪北京盧溝橋時，批評日本侵略中國，突顯兩岸具有共同歷史記憶及情結。



三、論證台灣人民希望兩岸對話交流。馬帶領大九學堂的20位青年學子訪陸，接觸中華文化地理歷史，重視青年在兩岸交流互動中角色與地位。此次“和平之旅”、“文化尋根”，旨在延續兩岸青年學子交流，減緩兩岸敵意螺旋上升，進一步發揮管控兩岸分歧及危機作用。馬英九作為台灣前領導人，其返鄉傳遞一個積極的信號，即台灣願意與大陸進行對話和交流。這有助增進兩岸青年的相互瞭解和信任，營造親善友誼關係。

