中評現場：河南新鄉引領糧食“芯片”革命

中原農谷圖標（中評社 吳雨菲攝） 中評社新鄉4月14日電（助理記者 吳雨菲）每一顆種子，都蘊藏著平沃田野豐收的夢想與希望。4月13日，“行走都市圈·聚焦出彩中原”兩岸媒體聯合採訪團深入河南新鄉市高標準農田區域服務中心，近距離觀察中原農谷發展的獨特之道。



車停步定，記者們立刻被眼前連綿的廣袤田野所震撼。翠綠的農田如詩如畫，瞬間拂去了旅途的疲憊。仔細端詳，中評社助理記者發現，欄杆圍成的方形監測站內，蟲情測報燈、孢子捕捉儀、赤黴病檢測儀等設備一應俱全。據新鄉平原示範區高標準農田區域服務中心負責人介紹，這些先進設備能夠實時監測氣象環境、作物長勢、土壤墒情、災害信息等多維度數據，實現全方位感知、系統化協同和動態化管理。



中原農谷實施“一核三區”發展戰略，總規劃面積達到1612平方公里。其中，“一核”即平原示範區全域，占地342平方公里，旨在瞄准世界前沿，打造具有國際影響力的農科“芯”城。在這片土地上，智慧農業正悄然興起，種田從傳統的“靠經驗”轉變為現代的“靠數據”。



中評社助理記者走進“中原農谷”展廳，種子、種苗、預制菜等展品琳琅滿目。“當前國際競爭中，種子已成為兵家必爭之地。”台灣著名自媒體人王裕慶表示，看到中原農谷展廳內展示的良種，仿佛看到了國家未來發展的利器。



如今，中原農谷正借助科學手段為種田提供堅實的數據支持。在田間地頭，攝像頭、遙感器、監測系統、農用無人機械等現代設備隨處可見，而物聯網、大數據、人工智能等看不見的技術力量，則支撐著全天候、全過程、全空間的無人化生產作業模式，展現出河南數字化賦能現代農業的卓越智慧。



未來，中原農谷將繼續打造全產業鏈、集聚型、開放型、品牌型、智慧型的發展格局，在希望的田野上築起堅實的“中原糧倉”，為國家的糧食安全貢獻新鄉力量。

