集聚培育高能級專業服務機構

中評社北京4月13日電／據解放日報報導，上海市市長龔正昨天會見了國際註冊專業會計師公會全球首席執行官柏瑞·梅蘭肯一行。



龔正說，當前，上海正在聚焦建設“五個中心”重要使命，加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市。財務、金融等專業服務業是增強全球資源配置功能、提升城市能級和核心競爭力的重要支撐，也是上海“五個中心”建設的重要內容。我們將全面對接CPTPP、DEPA等國際高標準經貿規則，深入推進高水平制度型開放，進一步優化專業服務業發展環境，加快集聚培育高能級專業服務機構，培養引進高端專業服務人才。希望國際註冊專業會計師公會將更多的高能級業務放在上海，積極參與“五個中心”建設，助力上海提升金融市場國際化水平、打造貿易樞紐、補齊高端航運服務短板、建設高水平人才高地。我們將持續打造一流營商環境，歡迎公會對此積極建言獻策。



梅蘭肯說，時隔多年回到上海，令我精神一振。上海的國際影響力、營商環境建設等方面都在顯著提升，更不用說城市景觀發生了肉眼可見的變化。上海關注的人工智能、可持續發展和高端人才等方面，都是公會關注的重點。希望與上海保持高水平、高層次合作，攜手廣大公會會員，為上海及全球發展貢獻企業和財經界的獨特作用。



國際註冊專業會計師公會是全球分布最廣、規模最大的會計師國際組織，2009年在上海浦東設立了北亞區總部。