發揮好農業社會化服務功能作用

中評社北京4月13日電／據解放日報報導，4月10日至12日，全國人大常委會副委員長雪克來提·扎克爾率調研組赴上海，就發展農業社會化服務、推進農業現代化進程情況開展調研。全國人大農業與農村委員會主任委員杜家毫、副主任委員段春華，上海市人大常委會主任黃莉新參加相關活動。



在滬期間，調研組一行來到浦東新區宣橋鎮腰路村，實地調研推進鄉村振興示範村建設、促進現代農業發展情況；在奉賢區青村鎮吳房村，詳細瞭解奉賢區“三園一總部”特色品牌建設、農村宅基地制度改革、促進農民增收等情況；在市農科院，聽取推進農業科技創新服務、推動智慧農業發展等情況介紹，並赴相關企業，詳細瞭解電商科技助力鄉村振興、促進農民增收以及農業龍頭企業在提升產業鏈、價值鏈、帶動鄉村產業發展等方面的做法。



雪克來提·扎克爾一行對上海在發展農業社會化服務、推進農業現代化等方面的經驗做法給予了高度評價。近年來上海堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹習近平總書記關於“三農”工作重要論述和考察上海重要講話精神，把鄉村振興放在社會主義現代化國際大都市建設的大格局中謀劃推進，充分發揮國家戰略集聚的改革優勢，背靠超大城市的市場優勢，科技、人才、資金集聚的要素優勢，積極發展農業社會化服務，為農民創造更多新的創業途徑，在有力推進大都市郊區農業農村現代化發展方面取得了明顯成效。



雪克來提·扎克爾在調研時強調，要深入貫徹落實習近平總書記關於“三農”工作的重要論述，按照中央推進鄉村全面振興和建設農業強國的要求，把超大城市綜合優勢和郊區農村獨特優勢結合起來，充分發揮地方特色優勢資源，不斷探索創新，著力支持引導服務主體發展，發揮好農業社會化服務的功能作用，加快推進農業農村現代化，積極培育發展農業新質生產力，進一步激發農業發展活力，助力地方經濟社會高質量發展。



上海市人大常委會副主任周慧琳、全國人大農業與農村委員會委員洪天雲等參加相關活動。