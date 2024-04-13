重實幹做實功求實效抓攻堅抓糾治

中評社北京4月13日電／據解放日報報導，市委常委會昨天下午舉行會議，傳達學習全國巡視工作會議暨二十屆中央第三輪巡視動員部署會精神，研究整治形式主義為基層減負、美麗上海建設、食品安全等工作。市委書記陳吉寧主持會議並講話。



會議指出，要深入學習貫徹習近平總書記關於巡視工作的重要論述，全面貫徹落實新修訂的巡視工作條例，旗幟鮮明把“兩個維護”作為巡視工作的根本政治任務，有力有序推進市委第三輪巡視集中整改，認真做好市委第四輪巡視工作，壓實整改責任，加強整改督辦，深化成果運用，不斷增強綜合監督效能、提升巡視工作質效，為上海高質量發展和現代化建設提供堅強政治保障。



會議指出，要深刻把握當前整治形式主義為基層減負的形勢任務，嚴格對標對表中央要求，強化標本兼治，扎實抓好我市各項舉措落地落實。樹立重實幹、做實功、求實效的工作導向，結合黨紀學習教育以及整治群眾身邊不正之風和腐敗問題工作，持續用力抓攻堅抓糾治，把學習和整治成效切實體現在解決突出問題、回應群眾關切上。



會議審議通過《關於全面推進美麗上海建設打造人與自然和諧共生現代化國際大都市的實施意見》，指出要自覺踐行習近平生態文明思想，深刻把握超大城市生態環境治理的規律和特徵，錨定目標狠抓責任落實，堅定不移走生態優先、節約集約、綠色低碳發展之路。樹牢城市生命體、有機體理念，精細化實施生態環境綜合治理，注重整體保護、系統修復，打好法治、市場、科技、政策組合拳，努力打造美麗中國上海典範。



會議指出，要以“時時放心不下”的責任感持續抓緊抓實食品安全工作，堅持黨政同責，強化系統觀念，不斷提高食品安全現代化治理能力，實施好食品安全質量提升工程，切實提升食品品質、增強本質安全水平。堅持社會共治，壓實各方責任，努力把上海建成食品最安全、消費最放心、市民最滿意的食品安全城市之一。



會議還研究了其他事項。