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西藏阿里地區日土縣5.2級地震
http://www.CRNTT.com   2024-04-13 17:30:53


　　中評社北京4月13日電／據央視網報導，據中國地震台網正式測定，04月13日13時44分在西藏阿里地區日土縣（北緯33.56度，東經81.84度）發生5.2級地震，震源深度10千米。

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