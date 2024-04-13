中國與東盟加強職業教育合作

中評社北京4月13日電／據人民日報海外版報導，近年來，中國與東盟在職業教育領域的交流合作不斷深化。雙方企業、職業院校等積極開展各種形式的合作，聯合培養專業技術人才，交流職教發展經驗，受到了廣泛歡迎，為雙方實現可持續發展提供了有力的人才和技能支撐。



政策引領結出豐碩果實



3月15日，柬埔寨柬華應用科技大學首批“雙學歷”本科生開學典禮在金邊舉行，該校由中國南京工業職業技術大學與柬埔寨柬華理事總會共建，是中國職業教育領域第一所海外應用技術大學。學校首批開設了6個本科專業，包括新能源發電工程技術、汽車服務工程技術、網絡工程技術、電子商務、現代物流管理和旅遊管理，首屆學生含160名本科學歷生和400名校企合作訂單班非學歷生。



索萬納是柬華應用科技大學首屆本科生。他在瞭解到學校擁有完善的教學設施、由兩國專業講師授課、學生可同時獲得柬中兩國學歷學位證書後，毫不猶豫地申請就讀。“我希望以後從事物流管理工作，相信在這裡學到的專業知識和技能可以幫助我實現願望。”索萬納說。



近年來，中國與東盟職業教育合作日益走深走實。2020年11月，雙方在《落實中國—東盟面向和平與繁榮的戰略夥伴關係聯合宣言的行動計劃（2021—2025）》中明確提出“推進技術和職業教育培訓等教育機構的交流”。2021年11月，在中國—東盟建立對話關係30周年紀念峰會上，加強職業教育合作成為中國—東盟合作事項。2023年9月，在第二十六次中國—東盟領導人會議上，中方提出，未來3年將在東盟國家建設10所“中國—東盟現代工匠學院”。



政策引領推動雙方職業教育合作結出豐碩果實。2023年年底，首個“中國—東盟現代工匠學院”——中國—印度尼西亞智能運載裝備現代工匠學院在印尼雅加達國立理工學院掛牌；中國—馬來西亞鐵路現代工匠學院在馬來西亞關丹市揭牌，該學院將服務馬來西亞東海岸鐵路發展等需要，為當地培養鐵路人才；今年3月，中國—馬來西亞數字經濟現代工匠學院在馬來西亞MRANTI科技園揭牌，將為當地經濟發展提供數字支撐和創新服務。



目前，中國已與東盟職業院校開展了至少70個學生聯合培養項目和兩個教師聯合培養項目，創辦了8個職業教育論壇，組成了19個職業教育聯盟，並在東盟建立6個魯班工坊、42個國際產業學院。此外，雙方還根據不同專業大類建立國際職業教育合作平台。中國—東盟職業教育與應用型人才培養交流會、中國—東盟職業教育聯展暨論壇、中國—東盟花藝技能國際邀請賽、中國—東盟大學生電子商務創新創業邀請賽……形式多樣的交流合作平台，為各國職業教育從業者提供了分享經驗、切磋技能的機會，為雙方職業教育發展注入動力。

