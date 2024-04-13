馬斯克說AI很快就要比人更聰明，靠譜嗎？

中評社北京4月13日電／據人民日報海外版報導，美國知名企業家埃隆·馬斯克近日在社交媒體上表示，到明年年底或者2026年，新的人工智能（AI）模型可能將超越人類的智力，“比最聰明的人還聰明”。



馬斯克的這一預測靠譜嗎？人工智能高速發展，人類能不能坐收“紅利”？與此同時，人工智能在發展過程當中也會造成很多問題，如何應對其中的風險？



馬斯克的預測靠譜嗎？



馬斯克4月8日與挪威銀行投資管理基金首席執行官尼古拉·坦根的訪談當天在社交媒體平台X上發布。馬斯克在訪談中說：“我猜想，到明年年底，我們將擁有比任何一個人類都更聰明的人工智能。”



這一前景受到相關瓶頸的限制。英國《金融時報》介紹，人工智能的發展速度因微芯片供應進入瓶頸期而受到影響，尤其是美國英偉達公司生產的微芯片，其對訓練和運行人工智能模型至關重要。馬斯克表示，這些限制雖然正在緩解，但新模型正考驗著許多數據機構的設備和電網性能。



清華大學戰略與安全研究中心特約專家朱榮生告訴記者，人腦消耗功率遠低於人工智能運行時所損耗功率，人工智能要達到人類智能水平尚存差距。但從長遠看，與人腦相比存在諸多欠缺的人工智能在算法、數據不斷“加持”下或最終超越人類智能，而達到這一目標所需的硬件和軟件分別為芯片和算法。



要收“紅利”需要國際合作



過去18個月來，包括視頻生成工具和聊天機器人在內的人工智能突破已經大大加速了人工智能發展。



《金融時報》報導稱，馬斯克去年就預測，人類將在2029年“完全”實現通用人工智能。他一直對所謂通用人工智能的發展持樂觀態度，認為這種人工智能工具非常強大，以致能在任何領域擊敗最有能力的人類個體。谷歌旗下人工智能公司“深層思維”的聯合創始人德米斯·哈薩比斯今年早些時候預測，通用人工智能或在2030年實現。

