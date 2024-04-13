美國：給90餘歲海龜體檢

中評社北京4月13日電／據人民日報海外版報導，4月9日，在美國波士頓新英格蘭水族館，獸醫為一只名叫“默特爾”的海龜進行了體檢，以確定其健康狀況。“默特爾”估計已經超過90歲，體重接近250千克。水族館的工作人員說，儘管它年事已高，但身體卻很健康。圖為潛水員準備將海龜“默特爾”撈出進行體檢。