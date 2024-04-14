中評現場：首屆香港世界青年科學大會開幕

大會主持人（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月14日電（記者 段曉魯）首屆“香港世界青年科學大會”昨日在在香港會議展覽中心舉行，香港特區行政長官李家超出席大會開幕式，有31家來自京津冀和雄安的高精尖優秀科創企業在大會開幕式上簽署來港發展合作備忘錄。



李家超表示，特區政府全力打造國際一流開放合作平台，推動香港與世界各地的“政、產、學、研”界別互相交流，提升香港在國際上科學研究、創新創業等領域的地位。



李家超亦表示，香港在“一國兩制”下享有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，擁有世界級的科研人才和設施、與國際接軌的法律和監管制度、完善的知識產權保護。香港是亞洲唯一擁有多達五所全球百強大學的城市，培育大量優秀人才。這些多不勝數的優勢，都是香港的競爭力所在，一直成功吸引世界各地的人才和企業來港發展。



創新科技及工業局局長孫東表示，創科聯合發展基金是支持初創企業成長、科技產業可持續發展，以致壯大創科生態圈的重要養分。此次大會有31間來自京津冀的優秀科創企業，簽署來港發展合作備忘錄，涵蓋人工智能、生物科技、新材料等領域，這些企業來港發展，是對香港的創科發展投下信心的一票，有助推動香港科技產業的高質量發展。



據瞭解，首屆“香港世界青年科學大會”主要由四個系列活動組成：首屆“香港世界青年科學大會”開幕式大會暨2024“香江諾貝論壇”;舉辦“2024京津冀港澳青年科創人才發展峰會”暨“京津冀港澳青年創科項目洽商會”;舉辦“京津冀港澳青年創科成果展”;舉辦2024“京雄科創英才香港行”活動。



此次大會匯聚全球頂尖創科人才及著名科學家，包括來自美國、瑞士、荷蘭、挪威、匈牙利等歐美國家的7位諾貝爾獎和圖靈獎得主，20多位著名海內外院士、科學家，萃取全球智能及共同探討大數據、人工智能、量子計算、生物、新材料等領域的重要議題，提升香港在國際科學領域的世界地位。

