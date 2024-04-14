孫東：企業來港是對香港創科發展投下信心票

創新科技及工業局局長孫東（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月14日電（記者 段曉魯）首屆“香港世界青年科學大會”昨日在在香港會議展覽中心舉行，創新科技及工業局局長孫東出席活動致辭時表示，此次有31間來自京津冀的優秀科創企業，簽署來港發展合作備忘錄，這些企業來港發展，是對香港的創科發展投下信心的一票，有助推動香港科技產業的高質量發展。



孫東表示，資金是支持初創企業的成長、科技產業的可持續發展，以至壯大創科生態圈的重要養份。對於初創企業來說，尤其是在其早期階段，資金能支持他們在技術研發市場拓展成熟之前，維持營運、發展，直至茁壯成長。



孫東指出，特區政府一直鼓勵豐富創投融資渠道，並歡迎有更多民間和商界的投入，令整個創科生態圈更加活躍。過去，特區政府一直強調的是“政、產、學、研”的高效協作，現在要多加一個“投”字，“投”就是投資，也就是“政、產、學、研、投”。



孫東稱，此次有31家來自京津冀雄安地區的優秀科創企業簽署來港發展合作備忘錄，涵蓋人工智能、生物科技、新材料、大數據等前沿領域。這些都是香港聚焦吸引的具優勢和策略意義的科技產業，他們來港發展是對香港創科發展投下信心的一票，也有助推動香港科技產業的高質量發展。