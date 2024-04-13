苗栗市長補選結果出爐　藍軍壓倒性勝選

余文忠以壓倒性選票當選苗栗市長。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗4月13日電（記者 盧誠輝）苗栗市長補選13日進行投票，結果在下午約5點就已出爐，代表中國國民黨參選的苗栗縣議員余文忠在苗栗市69個票箱，全都以壓倒性的選票獲得勝選，余文忠正式當選第12屆苗栗市長。



苗栗市長補選13日投票，候選人包括中國國民黨苗栗縣議員余文忠、民進黨苗栗縣議員徐筱菁、無黨籍林志豪等3人。這場補選是因國民黨前苗栗市長邱鎮軍當選“立委”而空出的職缺，選舉結果在下午約下午約5點就已出爐，余文忠共拿下12950張選票（62.2%）、徐筱菁獲得6805票（32.7%）、林志豪則獲得1049票（5%），投票率29.36%，取得壓倒性勝利。



余文忠在下午約5點確定當選後，隨即發表勝選感言表示，感謝苗栗鄉親與市民朋友讓他在這一次苗栗市長補選中能夠順利勝出，因為他認為選舉結束才是責任的開始、他當選苗栗市長後想要簽的第一份公文就是成立“苗栗市扶弱助學基金”，並在最短時間內一一落實在選舉期間所提出的3大特色區塊發展、5項市政整體目標以及10大願景計劃。



余文忠說，11日舉辦競選之夜當晚，“立法院長”韓國瑜牽著他的手走上台，如今他的手中，還留有韓院長的餘溫，在他心中仍存在著被韓院長感染的那股澎湃激昂的熱忱，都一再提醒著他，要充分把握剩下的2年多任期，要把1天當2天用，才能夠迎頭趕上。



他要特別感謝國民黨主席朱立倫、2位前苗栗縣長劉政鴻和徐耀昌、苗栗縣長鍾東錦、以及“立法委員”陳超明和邱鎮軍、苗栗市民代表會主席陳仁杰、副主席王封台等多名代表、苗栗市全數28名里長，還有苗栗縣5大工會與各個社團等，和從頭到尾都力挺支持他的長官們，讓他和競選團隊擁有源源不絕的力量，持續為苗栗市民打拚。



余文忠也要對其他2名候選人徐筱菁和林志豪獻上最高的敬意，因為2人在民主選舉的程序中，都端出了個人認為最好的牛肉，最適合苗栗市民的政見，他在日後也會一一審視與參考2人的政見，相信2人也都有著一顆為民服務的心，他期待未來3個人能夠一起合作，為民服務。



余文忠最後再次感謝鄉親的力挺，也感謝競選團隊夥伴們這一段時間的付出與辛勞，沒有大家的幫忙就不會有今天的成果，大家都是他最棒的團隊，他會馬上整裝再出發，為苗栗市民開創宜居、宜遊、宜業的幸福家園。