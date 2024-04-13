國民黨苗栗市長補選大勝　余文忠哽咽謝票

鍾東錦偕同夫人與女兒全家一起到余文忠競選總部開心祝賀。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗4月13日電（記者 盧誠輝）苗栗市長補選13日進行投票，結果在下午約5點就已出爐，代表中國國民黨參選的苗栗縣議員余文忠在苗栗市69個票箱，全都以壓倒性的選票獲得勝選，余文忠正式當選第12屆苗栗市長。無黨籍苗栗縣長鍾東錦約在下午5時許偕同夫人與女兒全家一起到余文忠競選總部開心祝賀，余文忠得知最後獲得超過62%選民的支持贏得勝選後，感動地哽咽謝票。



苗栗市長補選13日投票，候選人包括中國國民黨苗栗縣議員余文忠、民進黨苗栗縣議員徐筱菁、無黨籍林志豪等3人。這場補選是因國民黨前苗栗市長邱鎮軍當選“立委”而空出的職缺，選舉結果在下午約下午約5點就已出爐，余文忠共拿下12950張選票（62.2%）、徐筱菁獲得6805票（32.7%）、林志豪則獲得1049票（5%），投票率29.36%，取得壓倒性勝利。



鍾東錦首先恭喜余文忠從今天開始就是苗栗市長，在選舉過程中要感謝很多人，尤其是苗栗市28位里長的團結力挺，也感謝國民黨議員楊明燁與鄭碧玉雖然在初選時以些微差距未能勝出，但兩人仍展現君子風度，勝不驕敗不餒，全力輔選，讓國民黨能團結贏得最後勝選。



鍾東錦表示，苗栗市未來在余文忠的領導下，縣府各局處都會全力配合苗栗市的各項建設，特別是現在都市通盤檢討應該很快就會審核通過，縣府會按照新的都市計劃把該做的工作做好，而余文忠在選舉時提出很多非常好的政見，他也會全力協助，一起努力。



鍾東錦指出，苗栗市是苗栗縣最重要的一個行政區，希望未來苗栗市的市容和交通都能夠大幅改善，讓苗栗市的鄉親可以幸福快樂，每個人都有榮譽感，這一點是非常重要的事情，恭喜余文忠這次能高票當選。



國民黨主席朱立倫在得知余文忠確定當選後，也在第一時間致電祝賀表示，因為余文忠非常努力，所以才能在這次苗栗市長補選28個里全數都贏，這是大家將士用命的結果，余文忠在競選過程中非常辛苦，相信余文忠未來一定是最稱職的苗栗市長。



余文忠在得知超過62%選民的支持贏得勝選後，感動地哽咽謝票說，他感謝苗栗鄉親的全力相挺，讓他能獲得過半數選票的支持，他不會忘記每一位投票給他的苗栗市鄉親，大家的託付他一定會謹記在心，1天當2天用。



余文忠認為，這次很可惜的是投票率未能超過3成，但國民黨現在已是“立院”最大黨，希望未來能全力推動不在籍投票，讓出外打拚的年輕人都能在各自的工作崗位上也能投下自己的神聖一票，希望未來選舉每一張選票都能更受到重視。