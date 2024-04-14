中評專論：“炎黃子孫只是傳說” 代表誰？

賴清德（中評社資料照） 中評社台北4月14日電(評論員 林淑玲)10日在北京舉行的習馬二會為兩岸突破僵局創造契機，美國國務院也表達肯定，表示“支持雙邊在尊嚴和尊重的基礎上持續對話。”台灣陸委會則針對​​​​“中華民族”成為雙方談話的關鍵詞指出“炎黃子孫只是中國古代的傳說”，還說這是一個陷阱​​​​。蔡、賴即將在520交接，陸委會對習馬二會的說法究竟是代表哪個政府，賴清德可能一上任就把這難得的兩岸溝通契機砸鍋？



習馬二會毫無疑問是兩岸關係近年最重要的突破，上一次的習馬會是2015年，距今9年，​​馬英九也是習近平於2018年7月13日第4次“習連會”後，第一個見的台灣客人，釋出重要訊息，更為未來的兩岸關係指明方向。



習近平提到的兩岸同胞同屬中華民族，讓“中華民族”一詞成為兩岸的通關密語。就台灣朝野來說，中國國民黨談“九二共識、一中各表”、台灣民眾黨說“兩岸一家親”，未來只要大家都認同兩岸都是中華民族、炎黃子孫，一切好談。這可視為很大的善意。民進黨人拜媽祖、關公，祖先也都是來自大陸，誰能否定自己是炎黃子孫、是中華民族的成員？這句“兩岸同胞同屬中華民族”有如一座橋，可以把兩岸串連起來。



習近平的“中華民族說”迄今在台灣獲得多數人肯定，比較耐人尋味的是，台灣官方目前正處於政權交接期，即將卸任的政府不能做重大決策，蔡政府陸委會對“中華民族說”的評價代表性為何？至少到目前為止，還沒有聽到賴清德或是準“閣揆”卓榮泰有所回應，甚至蔡英文也沒有提起。

