張文生答中評：習近平講話抓住了兩岸中國心

廈門大學台灣研究院副院長張文生（中評社資料圖 海涵攝） 中評社香港4月17日電（記者 盧哲）中共中央總書記習近平10日下午在京會見馬英九一行。對此，廈門大學台灣研究院副院長張文生接受中評社記者專訪時表示，習近平總書記的講話高瞻遠矚，是對台灣社會、對台灣青年喊話。習近平總書記向台灣社會伸出了橄欖枝，表達了大陸人民，大陸社會各界的善意。如果台灣社會能夠充分理解大陸的善意，兩岸中國人是有充分的智慧，也有廣闊的空間可以找到解決方法，來和平解決兩岸問題的。



張文生表示，這次在習馬會的過程中，習近平總書記的講話提到了四個堅定，圍繞著中華民族以及民族復興展開論述。這抓住了目前兩岸中國人的心，也抓住了兩岸青少年的心。張文生說，中華民族是兩岸共同的文化社會政治基礎，在目前兩岸環境之下，民進黨當局雖說想用“去中國化”來抹殺兩岸同是中國人的政治屬性，但它再怎麼抹殺也抹殺不掉兩岸同文同種、同樣的文化、同樣的歷史背景的中華民族的共同屬性。“在台灣社會，應該說絕大多數人也認同自己是中華民族的。這個共同的文化、社會、歷史基礎，是永遠都不可能抹殺掉的。中華民族偉大復興，是兩岸共同的奮鬥目標。”



張文生說，習總書記跟馬英九見面，可以說是老朋友第二次會面。特別是在今年這個時期會面，應該說時機是比較特殊的。“一方面台灣地區領導人選舉剛結束，第二方面，賴清德即將就職。在這樣的一個比較關鍵的時刻，馬英九登陸實際上表達了至少60%的台灣民意，要求和平，要求交流，要求合作。”張文生認為，習近平總書記在講話當中也積極的回應了台灣民眾的主流民意，回應了馬英九一行的訴求。兩岸中國人只要堅持“九二共識”，堅持一個中國原則，什麼問題都可以談，什麼困難都可以克服。“我想，和平是兩岸中國人共同的心願，世界上沒有哪一個國家的人比中國人更希望以和平的方式來實現國家統一。”

