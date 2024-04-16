盛九元答中評：習近平講話給兩岸注浩蕩春風

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元（中評社資料圖 海涵攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）中共中央總書記習近平10日下午在京會見馬英九一行。對此，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元在接受中評社記者專訪時表示，習近平總書記在會見中的講話高屋建瓴，立足實際，貼近現實同時也面向未來，不僅擘畫兩岸關係和平發展的前景，更提出了近期推進兩岸關係發展的正確方向。講話給兩岸關係注入了浩蕩春風，對於維護兩岸關係和平發展格局起到積極促進作用。



盛九元認為，習總書記在講話中提到四個堅持，有四個方面重大的意義。第一，總書記把中華民族作為兩岸共同的紐帶和皈依講得非常清楚透徹。“兩岸只要認同自己是中華民族，堅持、堅守中華文化，認同兩岸是一個國家、是家人，什麼都可以談，都可以解決。所以說，總書記以中華民族為紐帶，把兩岸人民的連接、兩岸關係的紐帶、兩岸未來發展的共同福祉緊密結合在一起。這一論述為兩岸關係的發展指明了方向。”



第二，現在是兩岸關係發展的一個相對敏感的時刻，“台獨”勢力與外部干涉勢力相勾結，導致兩岸對抗對立加劇，島內民眾的擔憂與日俱增。在這個時候習近平總書記的這樣一個講話，特別是以中華民族、中華文明、中華文化這些兩岸最具有共識的論述，連接兩岸、連接兩岸民眾、連接兩岸共同的未來，“應該說對於緩和兩岸關係、對於兩岸關係的和平發展，對於未來兩岸關係如何更好往前推進，提出了一個非常好的戰略框架和實踐路徑。”盛九元說，毋庸諱言，兩岸之間由於制度、生活方式和價值不同，存在分歧不可避免，但總書記的講話把兩岸之間最大的共識講得非常清楚、明晰，“我認為給敏感時期的兩岸關係，尋找兩岸之間的共識提供了更堅實的基礎、更明確的方向和更有利的條件。”

