快評：習近平涉台講話突現兩岸眾多“共同”

中評社快評/中共中央總書記習近平4月10日在北京會見中國國民黨前主席馬英九一行時發表的重要涉台講話，全面深入論述了中華民族與兩岸關係之間的關係、台灣問題與民族復興之間的關係，期間出現最多、反映兩岸共性的一個詞是“共同”，以及與“共同”相近的“同屬”等：



習近平表示，兩岸同胞都是中國人、同屬中華民族，強調兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是我們對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼。



習近平表示，中華民族、中華文明幾千年來歷經滄桑、飽受磨難，卻生生不息、綿延不斷，關鍵在於中華民族始終有著國土不能分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念……兩岸同胞要堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共同追求和平統一的美好未來，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。



習近平還說，兩岸同胞都盼望家園和平安寧、家人和諧相處，為此就必須推動兩岸關係和平發展，關鍵是堅持體現一個中國原則的“九二共識”，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知……要“堅定共創中華民族綿長福祉”，“共同實現中華民族偉大復興的中國夢”。



習近平還強調，要“堅定鑄牢中華民族共同體意識”。中華民族在漫長歷史中，共同建設了包括寶島台灣在內的祖國疆域，共同書寫了中國歷史，共同創造了中華文化，共同培育了民族精神。



兩岸之間如此多的“同共”點，突顯了兩岸關係的性質，兩岸同胞的共性，包括共同的歷史文化、共同的責任和期盼等。