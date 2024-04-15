王俊生答中評：韓民眾擔憂尹政府內政外交

韓國總統尹錫悅所在的執政黨國民力量黨及其衛星政黨則遭遇重挫。 中評社香港4月15日電（記者 郭至君）4月10日，韓國第22屆國會議員選舉落下帷幕。在國會300個議席中，最大在野黨共同民主黨及其衛星黨贏得175席，擴大了其國會第一大黨的優勢，創造了“朝小野大”差距最大的歷史記錄；韓國總統尹錫悅所在的執政黨國民力量黨及其衛星政黨則遭遇重挫，贏得了108個席位“涉險過關”。對此，中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生接受中評社記者採訪進行解讀。



王俊生說，雖然這個結果在預料之中，但是在最終真正結果出來之後，執政黨能輸得這麼慘還是讓人大跌眼鏡。尤其是考慮到反對黨內部存在分裂，黨首李在明弊案纏身，再加上政府執政的工具和手段也比較多，綜合這些因素，執政黨的慘敗更顯意外，而之所以又在預料之中，是因為之前數次民調都顯示了執政黨大幅落後於反對黨，此外，這次有45個政黨競逐國會席位，還有事前投票也是史無前例地超過了30%，這些都反映出，民眾對政府、對韓國的現狀不滿，所以大家紛紛表達政見、出來投票，而說到底，執政黨的慘敗不是選舉策略的失敗，而是一系列政府執政的失敗，這體現在以下幾個方面：



首先，民眾最關心的就是經濟和通脹，實際上還是自身的收入以及生活質量，而尹錫悅政府上台之後，韓國經濟低迷，物價高漲，最近也總是掀起輿論，例如大葱價格事件。第二，民眾的不安全感增加。大家對尹錫悅的執政方式不滿，認為他是獨裁。韓國過去是一個自由民主的國家，現在民眾想表達意見，只要和政府政見不同，都要被打壓。尹錫悅政府上台後，大搞反共、麥卡錫主義，還有檢察官高壓政治。瑞典的一個研究機構認為，韓國的自由民主指數下降到了0.6，韓國正在由民主國家轉為專制國家。第三，現在民眾特別關注的就是醫療體系改革，但就在今年2月份，尹錫悅提倡醫療體系改革，本來是想“放大招”，但問題遲遲得不到妥善解決，面對醫療團體的反對，民眾也開始反對了，但尹錫悅沒有任何的倒退和妥協，這不僅反映出政府的無能，也反映出尹錫悅的執政風格是一意孤行，十分固執。第四，尹錫悅政府身邊的人醜聞不斷。夫人金建希雖然隱身4個月，但她出來投票之後全是負面消息，韓國國內要求調查她的輿論還是非常高漲。另外還有韓國駐澳大利亞大使李鐘燮，剛上任25天就辭職，就會給人一種感覺：尹錫悅用的都是什麼人？

