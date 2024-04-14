中評社北京4月14日電／網評：“搶”不到娃的幼兒園開始托老 這就對了



來源：東方網 作者：丁慎毅



國家放開二胎政策後，山東濟寧的民營老板於波感到出生率向好，一直開到11家幼兒園。到了2023年，幼兒園報名的孩子已經特別少。於波關閉了三家幼兒園，並於2023年10月開了一家居家養老服務門店，帶著部分幼兒園工作人員轉型。今年剩下的幼兒園同樣找不到孩子，於波說，眼前還不掙錢，但這個行業能做很久，未來肯定很穩定，也考慮現有幼兒園實行托老服務。（4月10日澎湃新聞）



《中華人民共和國2023年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2023年，學前教育在園幼兒4093萬人，較2022年減少了534.5萬人。其中，民辦幼兒園的數量早在2020年便開始下降，三年來已減少了7467所。另一方面，根據教育部等三部門前印發的《關於實施新時代基礎教育擴優提質行動計劃的意見》，將提高公辦園比例，這又進一步擠壓了民營幼兒園的招生空間。



與此同時，養老服務業人才短缺問題日益凸顯。據統計顯示，截至2023年底，我國60歲及以上老年人口達2.97億，我國已進入中度人口老齡化社會，到2035年左右將進入重度老齡化階段。低齡老人的就業需求、中高齡老人的養老需求都進一步加大，老年大學、老年活動中心、養老機構都面臨著進一步供給緊張。



在這樣的背景下，民營幼兒園向養老行業轉型，無疑是值得鼓勵的事情。



幼兒園將閑置的教室改造成養老機構，不僅讓幼兒園得以維持運營，還滿足了社會對養老服務的需求。同時，幼兒教師都有心理學基礎，幼兒和老人在心理上也有一定的相似之處，幼兒教師轉型養老行業遇到的困難較小。

