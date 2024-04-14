中評社北京4月14日電／網評：莫讓“強制點贊”給基層添堵



來源：紅網 作者：王鳴鏑



日前，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室會同中央紀委辦公廳對3起整治形式主義為基層減負典型問題進行通報。通報中，黑龍江省齊齊哈爾市在公益活動中設立點贊指標加重基層負擔問題在基層引發廣泛共鳴。（4月12日 澎湃新聞）



“點贊”本是一種發自內心肯定的表達。然而，強制攤派“點贊”任務等指尖上的形式主義，將“點贊”演變成自我表揚的“鬧劇”，不僅浪費了基層大量的時間精力，更帶偏了實幹節奏，污染了奮鬥精神，成了基層說不出的痛，其危害不容小覷。



事實上，參與公益活動並沒有錯。錯就錯在通過層層加碼倒逼基層數據造假，如此“本末倒置”的行徑，不僅違背了公益活動的初衷，更突顯了“指尖上的形式主義”病根深重，如此重“面子”不顧“裡子”，重形式輕實效的形式主義，是作風病的“魅影”在張狂。



無獨有偶，從“滿意度調查”淪為“花錢買滿意”，到如今的“強制點贊”任務。變味的“亂攤派指標”，“強制推進工作任務”等形式主義痼疾在基層不在少數，極大耗費了一線幹部的時間和精力。說到底還是盲目追求數據好看，“重形式、輕實際”的形式主義惹的禍，更是扭曲的政績觀埋下的根。“強制點贊”點不出群眾心中的“認可”，更得不到群眾真正的“支持”，只會引發抵觸與反感，與發展無益。



“強制點贊”不是黑色幽默不能“一笑而過”，值得各地高度重視、引以為戒。杜絕此類“指尖上的形式主義”，更需打好組“組合拳”。首先，強化頂層設計，補齊制度短板，樹立起真抓實幹的鮮明導向。其次，建立健全科學規範的考核機制、動態嚴謹的管理體制和運行機制，鏟除形式主義、官僚主義生根接枝的“土壤”。最後，唯有高舉處罰的“利劍”，將作風建設進行到底，為基層幹部“鬆綁減負”，釋放基層幹部活力。