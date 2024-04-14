日本發現上百例保健品消費者健康受損案例

（圖源：攝圖網） 中評社北京4月14日電／據新華社報導，日本消費者廳12日說，受小林制藥公司含紅曲成分問題保健品事件影響，他們對數千種功能性標示食品實施了緊急檢查，發現上百例消費者健康受損案例。



小林制藥問題保健品事件曝光後，日本消費者廳對所有備案過的近6800款產品涉及的約1700家生產商實施了整體排查，詢問生產商是否接到過來自醫生等渠道的消費者健康受損信息，並檢查了相關信息的收集以及向政府報告的機制。



據日本媒體報導，調查截止時間為12日，日本消費者廳共收到近1400家生產商就5500餘款功能性標示食品的回答。日本消費者廳當天公布的統計結果顯示，不包括小林制藥的產品在內，共有11家廠商接到117個健康受損案例的信息，涉及18款產品。



據報導，這117個健康受損案例中沒有死亡案例，多數是腹瀉、濕疹等輕症，有幾個因病情較嚴重需要住院的案例。由於尚未證實相關產品和消費者健康受損的因果關係，日本消費者廳沒有公布具體的產品名稱。日本消費者廳計劃聽取生產商的解釋並請專家進行醫學評估，以徹底梳理本次排查結果。



小林制藥問題保健品事件是日本2015年開始實施功能性標示食品制度後，生產商首次因消費者健康受損問題而召回產品。根據這一制度，生產商只需在產品上市銷售前向日本消費者廳提交與其聲稱功能相符的科學依據進行備案即可，不需要政府部門的審批許可。



小林制藥問題保健品事件暴露出日本功能性標示食品制度的安全隱患。日本消費者廳計劃在此次排查基礎上，討論修訂相關制度，包括將報告健康受損相關信息定為生產商的義務等。



（來源：新華網）