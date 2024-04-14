】 【打 印】 
廣東省東莞市政協副主席羅曉勤被查
http://www.CRNTT.com   2024-04-14 12:59:14


羅曉勤（圖源：百度百科）
　　中評社北京4月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，據廣東省紀委監委消息：廣東省東莞市政協黨組成員、副主席羅曉勤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。

　　（來源：中央紀委國家監委網站）

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：