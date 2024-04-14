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湖南省懷化市政協主席副主席雙雙被查
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2024-04-14 12:59:28
印宇鷹資料圖（網絡圖片）
中評社北京4月14日電／據央視網消息，中央紀委國家監委網站4月14日通報，湖南省懷化市政協黨組書記、主席印宇鷹涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖南省紀委監委紀律審查和監察調查。
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