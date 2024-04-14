】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
湖南省懷化市政協主席副主席雙雙被查
http://www.CRNTT.com   2024-04-14 12:59:28


印宇鷹資料圖（網絡圖片）
　　中評社北京4月14日電／據央視網消息，中央紀委國家監委網站4月14日通報，湖南省懷化市政協黨組書記、主席印宇鷹涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖南省紀委監委紀律審查和監察調查。
 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：