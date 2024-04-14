推進整治形式主義為基層減負

（圖源：澎湃新聞） 中評社北京4月14日電／據澎湃新聞報導，4月以來，全國各個省份大力推進整治形式主義為基層減負，多名省級黨委“一把手”對此項工作提出要求。



據黑龍江日報報導，4月12日，黑龍江省委書記許勤主持召開省委常委會會議。會議指出，整治形式主義為基層減負是習近平總書記親自部署、親自推進的重大政治任務。全省各地各部門要認真貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央決策部署，提高政治站位，堅持久久為功，確保取得扎實成效。要突出問題導向，把群眾痛點作為整治重點，以案為鑒、舉一反三，結合黨紀學習教育、整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，開展重點領域專項整治，規範優化發文辦會、督查考核、創建評比等工作，完善全鏈條防治形式主義制度機制，讓基層有更多時間精力抓發展抓落實。要堅持以上率下，全面整治，引導黨員幹部樹牢正確政績觀，嚴守紀律規定、轉變工作作風、提升工作質效，讓基層和群眾對整治成果可感可及。要加強組織領導，各級黨委（黨組）要扛牢主體責任，各級專項工作機制及辦公室要強化統籌協調，各成員單位要堅持同題共答，形成整治形式主義為基層減負工作合力。



當天，許勤還深入黑龍江省直部門、街道、企業調研黨紀學習教育、為基層減負、能力作風建設、整治群眾身邊不正之風和腐敗問題等工作。



報導稱，在哈爾濱市榮市街道辦事處，許勤詳細瞭解基層黨建、社區治理、服務群眾等工作，詢問街道社區收文參會、迎檢迎考、統計報表等情況。他指出，上面千條線，基層一根針，各級各部門要堅決糾治文山會海、過度留痕、層層加碼、任意攤派等突出問題，切實為基層減負鬆綁，讓基層幹部騰出更多時間精力為群眾辦實事、解難題。



許勤來到省市場監督管理局，檢查黨紀學習教育啟動情況和能力作風建設工作。強調市場監管部門是服務市場主體和群眾的窗口單位，要扎實開展黨紀學習教育，深化能力作風建設，以嚴明紀律培樹行業新風，以過硬能力提升服務效能，打造公平有序市場環境、安全放心消費環境、高效便捷政務環境。



許勤還來到哈爾濱交通集團公交公司，走進紅色教育長廊、黨建活動展廳和智慧公交指揮中心，瞭解企業黨建、經營管理等情況。他指出，要以開展黨紀學習教育為契機，引導廣大黨員增強紀律意識、大局意識、服務意識，自覺擔起社會責任，全力打造平安、綠色、智慧公交，更好滿足市民遊客出行需求。

