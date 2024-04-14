國家安全部公布危害我國國家安全典型案件

（圖源：澎湃新聞） 中評社北京4月14日電／據央視新聞報導，國家安全機關破獲境外企業竊取我國稀土領域國家秘密案



近年來，關鍵礦產已經成為全球主要大國戰略博弈的新領域。作為關鍵礦產資源之一的稀土，在助力經濟高質量發展的同時，也與國家安全密切相關。日前，國家安全機關破獲一起境外某有色金屬公司非法搜集竊取我國稀土領域國家秘密案，對涉案人員依法採取強制措施。



成某原是我國某稀土公司副總經理，工作中可以接觸到我國稀土行業內部信息。在日常商業往來中，成某結識了境外某有色金屬公司上海子公司員工葉某某。在某次我國稀土收儲招標會議結束後，葉某某試探性地向成某索要招標會中標情況，沒有遭到成某拒絕。



此後，在所供職境外公司外籍員工指揮下，葉某某以提供金錢報酬為誘餌，多次私下向成某索要我國稀土收儲明細、指令性計劃等信息。身為稀土行業涉密人員的成某，在明知相關信息涉及國家秘密，禁止向外提供的情況下，仍將其在工作中掌握的我國稀土收儲品類、數量、價格等信息提供給葉某某，並多次收取對方給予的巨額報酬。



經國家保密部門鑒定，成某向境外提供的內容涉及7項機密級國家秘密。2023年11月，江西省南昌市中級人民法院以“為境外收買、非法提供國家秘密罪”，判處葉某某有期徒刑11年，剝奪政治權利2年，沒收個人財產人民幣50萬元；以“為境外非法提供國家秘密罪、受賄罪”，判處成某有期徒刑11年6個月，剝奪政治權利2年，沒收個人財產人民幣90萬元、罰金10萬元。



近年來，國家安全機關踐行總體國家安全觀，將維護關鍵礦產資源領域國家安全作為重要任務，堅決履職，嚴格防範並依法打擊各類對我國關鍵礦產資源的情報竊密活動，有力維護了我國資源安全。



國家安全機關斬斷竊取我國稻種及制種技術的境外“黑手”



糧食安全是國家安全的重要組成部分，關係著國計民生。近年來，境外間諜情報機關持續加大對我國糧食領域滲透力度，竊取我國核心科研情報，對我國水稻種業核心競爭力與糧食安全造成顯著危害。針對這一突出情況，國家安全機關主動出擊，2022至2023年集中破獲系列間諜竊密案件，依法調查審查涉案人員近百名、查處重點涉案企業11家，依法追究相關人員刑事責任。

