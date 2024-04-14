楊萬明會長與日本經濟界代表座談交流

（圖源：中國人民對外友好協會微信公眾號） 中評社北京4月14日電／據澎湃新聞報導，4月12日，楊萬明會長在東京與日本經濟界代表座談交流，圍繞當前中日關係和兩國經貿合作等深入交換意見。日中經濟協會理事長佐佐木伸彥、專務理事堂之上武夫，日立製作所常務董事明田篤彌，瑞穗銀行中國營業推進部執行理事手島徹也，三菱日聯銀行金融交易部部長小原正達，三井物產經營企劃部全球業務室次長的場弘紹等出席。



楊萬明表示，經貿合作是中日關係發展的壓艙石和穩定器。中日邦交正常化52年來，兩國經貿合作從量到質都有了飛躍發展。雙邊貿易額連續多年超過3000億美元，日企累計對華投資超過1300億美元，在華日企超過3萬家，中國自2007年起就一直是日本最大的貿易夥伴。中日開展經貿合作的領域越來越寬，呈現多元化、多樣化、多渠道、高質量發展等特點。



楊萬明介紹了當前中國經濟發展形勢和兩會精神，並表示，2024年是中國實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，政府工作報告將“大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力”列為今年首要任務，指明了經濟社會的發展方向。中國將繼續擴大高水平對外開放，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎包括日本在內的各國企業繼續擴大對華市場投資。



楊萬明表示，推動新時期中日經貿合作，雙方要正確處理競爭與合作的關係，通過對話協商和危機管控，建立互利共贏的規範和規則；在數字經濟、人工智能、綠色低碳、醫療康養、第三方市場等方面打造合作新亮點；積極構建開放型世界經濟，促進貿易和投資自由化便利化，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。



佐佐木伸彥歡迎楊萬明會長訪日，感謝中國人民對外友好協會長期以來對深化中日經貿交流合作給予的支持和協助，表示日中經濟協會作為日中友好七團體之一，高度重視對華經貿合作和人文交流。迄今已與友協合作邀請近800名中國大學生訪日。今年1月，組派200人規模的日本經濟界代表團時隔4年成功訪華。雙方各界面對面對話交流對增進兩國人民相互理解和友誼十分重要，日中經濟協會願繼續做好相關工作。



日本企業代表分別介紹了各自企業對華開展經貿合作和社會貢獻活動的有關情況，表示日本企業重視中國市場，視中國發展為重要機遇，願繼續加強中國有關地方和企業間的合作，共同實現高質量發展。



袁敏道副會長出席座談。



（來源：中國人民對外友好協會微信公眾號）