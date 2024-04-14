（圖源：新華社） 中評社北京4月14日電／據外交部網站報導，2024年4月13日，率中國黨政代表團對朝鮮進行正式友好訪問的中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際在平壤會見朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩。



趙樂際首先轉達習近平總書記對金正恩的親切問候和良好祝願。趙樂際表示，受習近平總書記和中共中央委派，我此次率中國黨政代表團對朝鮮進行正式友好訪問，並出席“中朝友好年”開幕式活動，受到朝鮮黨和政府的熱情接待。今年是中朝建交75周年。我們一起走過的，是睦鄰友好、並肩戰鬥、命運與共、共同發展的75年。新形勢下，中方願同朝方一道，按照兩黨兩國最高領導人的崇高意志和兩國人民的共同意願，推動中朝關係取得更大發展。



趙樂際指出，中朝友誼是兩黨兩國老一輩革命家親手締造和培育的，經受住國際風雲變幻的種種考驗，是我們共同的寶貴財富。中國黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，維護好、鞏固好、發展好中朝傳統友好合作關係是我們堅定不移的方針。中方願同朝方一道，在兩黨兩國最高領導人戰略引領下，推動雙邊務實互利合作取得新的成果，繼續相互有力支持，維護雙方共同利益。中方願同朝方密切協調配合，共同辦好“中朝友好年”各項活動。



趙樂際強調，中國正按照中共二十大作出的戰略部署，以中國式現代化全面推進強國建設和民族復興偉業。中方願同朝方加強發展對接、深化雙邊合作，不斷豐富中朝關係內涵。



金正恩請趙樂際轉達對習近平總書記的誠摯問候和良好祝願。金正恩表示，受習近平總書記和中共中央委派，中國黨政代表團此次訪問朝鮮並出席“朝中友好年”開幕式活動，充分體現了習近平總書記對發展朝中關係的友好情誼，有力彰顯了朝中關係根基深厚、牢不可破。



金正恩熱烈祝賀在習近平總書記和中國共產黨堅強領導下中國社會主義事業取得的發展成就，強調朝中關係具有深厚歷史傳統，歷經風風雨雨，世世代代傳承。鞏固和發展朝中傳統友好合作關係是朝鮮黨和政府堅定不移的方針。兩國關係正按照新時代的要求，不斷發展到新的更高階段。今年是朝中建交75周年暨“朝中友好年”，朝方願同中方加強各領域合作和治國理政經驗交流，深化傳統友誼，譜寫朝中關係新篇章。

