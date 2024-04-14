融雪叠春汛　俄羅斯遭遇大洪災

俄羅斯奧倫堡州水淹街道，一名男子拖著家當艱難前行。（圖源：路透社） 中評社北京4月14日電／據大公報報導，歐盟氣候監測機構“哥白尼氣候變化服務”日前指，今年3月是有紀錄以來最熱的3月，也是地球連續第10個月出現歷史高溫。極端氣候造成嚴重災難，近日因積雪迅速融化導致俄羅斯烏拉爾河水位暴漲，俄羅斯和哈薩克斯坦境內遭遇近百年來最嚴重洪災，超過10萬人已緊急撤離，俄羅斯逾萬棟民房被淹沒。專家稱，受極地放大效應影響，俄羅斯暖化速度比世界其他地區快2.5倍，全國各地將因此出現更多暴雨及山火等極端氣候現象。



俄羅斯緊鄰哈薩克斯坦的邊境城市奧爾斯克，連日來因暴雨及融冰，引發烏拉爾河水位在短短幾小時內升高數米，致使奧爾斯克大壩於5日潰堤。俄緊急情況部10日稱，境內有約10500棟民房被洪水淹沒，數萬人被緊急疏散。當局稱，洪災地區的水位上漲速度百年未見，且洪水將在未來一到兩周蔓延至更廣泛區域，呼籲民眾戒備。



城市變湖泊 屋頂沒入水中



烏拉爾河發源自俄羅斯中西部的烏拉爾山脈，流入裡海，是歐洲第三長河流。據測量，奧爾斯克大壩的水位為5.5米，但烏拉爾河水位12日已經上漲到11.47米，河水氾濫導致俄羅斯奧倫堡州的奧爾斯克市與奧倫堡市被洪水淹沒。其中受災最嚴重的是大壩所在地奧爾斯克，位於莫斯科東南約1800公里，有23萬人口。



拍攝的畫面顯示，奧爾斯克市的大片地區變成了一個巨大的湖泊，大片房屋的屋頂已經被淹沒。居民和救援人員乘坐橡皮艇在城市中穿梭。一名男子嘴裡叼著鑰匙，頭上頂著一只黑貓，在已經淹到脖子處的洪水中行走。另一名男子在齊腰高的水中艱難鎖門。



烏拉爾河流經俄羅斯後，穿過哈薩克斯坦流入裡海，因此哈薩克斯坦也成為重災區。哈薩克斯坦總統托卡耶夫表示，就規模和影響而言，這次洪水是該國80年以來最嚴重的自然災害。



根據俄羅斯科學院2020年的研究，烏拉爾河流域的氣溫過去百年來不斷上升，從19世紀末開始觀測，直到2018年為止，當地多個區域的平均氣溫至少上升2－3℃。

