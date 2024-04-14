中國使館提醒在伊朗公民和企業注意安全

以色列多地遭到伊朗襲擊（圖源：新華社） 中評社北京4月14日電／據新華社報導，中國駐伊朗大使館14日發布安全提醒，提示在伊中國公民和企業注意安全。



中國大使館在安全提醒中說，當前，中東地區緊張局勢進一步加劇，伊朗當地安全形勢更趨嚴峻複雜。中國駐伊朗大使館再次提醒在伊中國公民和企業密切跟蹤當地安全形勢和使館發出的安全提醒，切實增強安全意識，時刻綳緊安全防範這根弦，堅決避免前往敏感地區和人員密集場所，加強安全防範，確保安全。



（來源：新華網）